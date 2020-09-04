Алексей Миранчук - лучший игрок "Локомотива" в августе

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Алексей Миранчук - лучший игрок "Локомотива" в августе

Пресс-служба московского "Локомотива" назвала имя лучшего игрока команды по итогам августа.

Приз получил полузащитник Алексей Миранчук, который уже сменил клуб и присоединился к "Аталанте".

В прошлом месяце хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.

За Миранчука проголосовали 72,63 процента болельщиков, участвовавших в опросе. Помимо него в топ-5 попали Дмитрий Рыбчинский (15,07%), Мурило (5,87%), Ведран Чорлука (5,02%) и Дмитрий Живоглядов (1,4%).

Не пропустите: "Спартак" потребовал солидарные выплаты за Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru
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