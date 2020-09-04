Алексей Миранчук - лучший игрок "Локомотива" в августе
Пресс-служба московского "Локомотива" назвала имя лучшего игрока команды по итогам августа.
Приз получил полузащитник Алексей Миранчук, который уже сменил клуб и присоединился к "Аталанте".
Яркая игра, два победных гола и голевая— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 4, 2020
Лёша Миранчук – лучший игрок «Локо» в августе по мнению наших болельщиков pic.twitter.com/vxF4EsbdPy
В прошлом месяце хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
За Миранчука проголосовали 72,63 процента болельщиков, участвовавших в опросе. Помимо него в топ-5 попали Дмитрий Рыбчинский (15,07%), Мурило (5,87%), Ведран Чорлука (5,02%) и Дмитрий Живоглядов (1,4%).
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