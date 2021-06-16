Алексей Миранчук - лучший игрок матча Финляндия - Россия

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук был признан игроком матча Финляндия — Россия (0:1).

Миранчук забил единственный гол во встрече.

Напомним, что во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 1:0.

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