Алексей Миранчук может сегодня вернуться к тренировкам с "Аталантой"
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори сделал заявление о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука после коронавируса.
"С Алексеем уже всё хорошо. Симптомы простуды давно прошли, он чувствует себя прекрасно. Надеюсь, уже в субботу, 12 декабря, он вернётся в общую группу "Аталанты" и начнёт подготовку к матчу с "Фиорентиной", - цитирует функционера Metaratings.
В этом сезоне 25-летний Миранчук сыграл за "Аталанту" 4 матча и забил 2 гола.
COVID-19 обнаружили у российского хавбека две недели назад.
Не пропустите: Агент Алексея Миранчука огласил сроки возвращения игрока в строй после коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Ибрагимович: "Надеюь, что смогу сыграть с внуком Мальдини"
-
Определён лучший игрок "Манчестер Сити" в ноябре
-
Бьелса повторил личный тренерский рекорд
-
Алексей Миранчук может сегодня вернуться к тренировкам с "Аталантой"
-
Петр Чех предложил реформу пробития пенальти
-
"Реал" хочет вернуть Регилона
-
РФС заменил арбитра VAR на матче "Зенит" - "Динамо"
-
Головин пропустит ещё один матч "Монако"
-
Симеоне ответил Зидану на слова про фаворита Примеры
-
Салах догнал Роналду по числу голов в АПЛ
-
Главные новости дня: 11 декабря
-
Симеоне оценил игроков "Реала"
-
Зидан высказался мнением о предстоящем дерби с "Атлетико"
-
"Лидс" уступил дома "Вест Хэму"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал, почему не подпишет Рамоса
-
"Вольфсбург" дома одолел "Айнтрахт"
-
Кокорин пропустит игру с "Сочи"
-
Ибрагимович рассказал о форме и настроении в "Милане"
-
Дисквалификацию Мораты сократили
-
Бистрович прокомментировал провал ЦСКА в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17