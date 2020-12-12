Алексей Миранчук может сегодня вернуться к тренировкам с "Аталантой"

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори сделал заявление о состоянии здоровья полузащитника Алексея Миранчука после коронавируса.

"С Алексеем уже всё хорошо. Симптомы простуды давно прошли, он чувствует себя прекрасно. Надеюсь, уже в субботу, 12 декабря, он вернётся в общую группу "Аталанты" и начнёт подготовку к матчу с "Фиорентиной", - цитирует функционера Metaratings.

В этом сезоне 25-летний Миранчук сыграл за "Аталанту" 4 матча и забил 2 гола.

COVID-19 обнаружили у российского хавбека две недели назад.

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