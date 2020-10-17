Алексей Миранчук начнёт на скамейке запасных матч "Наполи" - "Аталанта"
Сегодня в 16:00 по московскому времени "Аталанта" в гостях сыграет с "Наполи" в рамках 4-го тура Серии А.
В матче на "Сан-Паоло" может дебютировать российский полузащитник Алексей Миранчук, который впервые попал в заявку бергамцев.
Хавбек, которому сегодня исполнилось 25 лет, начнёт игру на скамейке запасных.
Напомним, что "Аталанта" купила Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро, заключив с ним контракт по схеме "4+1".
Не пропустите: "Аталанта" поздравила Алексея Миранчука с днём рождения. | http://soccernews.ru
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