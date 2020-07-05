Алексей Миранчук назвал "Локомотиву" свои финансовые требования по новому контракту

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук готов продлить контракт с клубом, но на улучшенных финансовых условиях, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футболист хочет получать 3,2 миллиона евро в год. Его нынешний контракт с "железнодорожниками" истекает через год.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов итальянских, испанского и китайских клубов.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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