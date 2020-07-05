Алексей Миранчук назвал "Локомотиву" свои финансовые требования по новому контракту
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук готов продлить контракт с клубом, но на улучшенных финансовых условиях, сообщает Sport24.
По сведениям источника, футболист хочет получать 3,2 миллиона евро в год. Его нынешний контракт с "железнодорожниками" истекает через год.
Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов итальянских, испанского и китайских клубов.
В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22