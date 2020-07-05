Алексей Миранчук назвал "Локомотиву" свои финансовые требования по новому контракту

Теги локомотив москваалексей миранчук

Алексей Миранчук назвал "Локомотиву" свои финансовые требования по новому контракту

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук готов продлить контракт с клубом, но на улучшенных финансовых условиях, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футболист хочет получать 3,2 миллиона евро в год. Его нынешний контракт с "железнодорожниками" истекает через год.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов итальянских, испанского и китайских клубов.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Локомотив" включился в борьбу за голландского форварда. | http://soccernews.ru
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