Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук назвал лучшего форварда России.

"Я очень обрадовался переходу Смолова. Это лучший российский нападающий последних лет. Желаю ему побольше голов, надеюсь, он проявит себя как в РПЛ, так и в Лиге Чемпионов", - цитирует 22-летнего хавбека "железнодорожников" Russia Today.

Напомним, Семин сделал заявление о невнятном старте "Локомотива" в новом сезоне. | soccernews.ru