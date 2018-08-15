Алексей Миранчук назвал лучшего форварда России

Теги локомотив москваалексей миранчукфедор смолов

Алексей Миранчук назвал лучшего форварда РоссииПолузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук назвал лучшего форварда России.

"Я очень обрадовался переходу Смолова. Это лучший российский нападающий последних лет. Желаю ему побольше голов, надеюсь, он проявит себя как в РПЛ, так и в Лиге Чемпионов", - цитирует 22-летнего хавбека "железнодорожников" Russia Today.

Напомним, Семин сделал заявление о невнятном старте "Локомотива" в новом сезоне. | soccernews.ru

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