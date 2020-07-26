Алексей Миранчук назвал заинтересованным клубам свои зарплатные требования

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Алексей Миранчук назвал заинтересованным клубам свои зарплатные требования

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук хочет получать два миллиона евро в год, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, Миранчук отдаст приоритет тому клубу, который предложит ему такую зарплату. Интерес к хавбеку проявляют "Аталанта", "Лацио", "Милан" и "Фиорентина". "Локомотив" готов продать футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 32 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Алексей Миранчук вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Локомотива" в чемпионатах России. | http://soccernews.ru
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