Алексей Миранчук назвал заинтересованным клубам свои зарплатные требования
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук хочет получать два миллиона евро в год, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, Миранчук отдаст приоритет тому клубу, который предложит ему такую зарплату. Интерес к хавбеку проявляют "Аталанта", "Лацио", "Милан" и "Фиорентина". "Локомотив" готов продать футболиста в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 24-летний Миранчук провел за "Локомотив" 32 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Алексей Миранчук вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Локомотива" в чемпионатах России. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|3
|Интер Милан
|26
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|5
|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17