Алексей Миранчук не перейдет в "Зенит"

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Алексей Миранчук не перейдет в "Зенит"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук не собирается переходить в "Зенит", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист отклонит предложение петербуржцев, так как хочет остаться в Италии. Претендентами на хавбека являются "Дженоа" и "Торино".

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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