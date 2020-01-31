Алексей Миранчук не покинет "Локомотив" зимой

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Алексей Миранчук не покинет "Локомотив" зимой

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин исключил уход из клуба этой зимой полузащитника Алексея Миранчука.

"Разве ему плохо в "Локомотиве"? Зачем ему находить вариант в Европе? Он получает удовольствие у нас. У Смолова другая ситуация. А Миранчук остаётся", - сказал Сёмин.

24-летний хавбек является воспитанником "железнодорожников". Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Локо" 21 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 18 миллионов евро.

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