Алексей Миранчук не попал в стартовый состав "Аталанты" на матч с "Кротоне"

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Алексей Миранчук не попал в стартовый состав "Аталанты" на матч с "Кротоне"

"Аталанта" назвала стартовый состав на гостевой матч 6-го тура итальянской Серии А против "Кротоне".

С первых минут в составе бергамской команды на поле выйдут Спортьелло, Мохика, Гимшити, Толои, Хатебур, Малиновский, Фройлер, Гомес, Пашалич, Ромеро и Муриэль.

Российский полузащитник Алексей Миранчук, пока не дебютировавший в чемпионате, остался на скамейке запасных.

Напомним, что "Аталанта" купила хавбека в начале сентября у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро, заключив с ним контракт по схеме "4+1".

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