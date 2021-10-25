Алексей Миранчук не вернётся в РПЛ зимой

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Алексей Миранчук не вернётся в РПЛ зимой

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, дал понять, что возвращение его клиента в Россию пока не планируется.

"Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается. Всё познаётся в сравнении. Лёше комфортно и интересно в Италии. С профессиональной точки зрения его тоже всё устраивает. Сейчас Алексей просто не в полной мере может оправдать ожидания Гасперини. Тренер хочет видеть жёсткий характер, более активную игру в оборону, лучшее ведение единоборств. Это главная проблема.

Миранчук - созидательный игрок. Если бы он в себе сочетал умение грамотно вести единоборства с теми качествами, которые у него уже есть – это был бы другой футболист, который бы оценивался в десятки раз выше. Это был бы другой уровень. Таких игроков в Европе по пальцам пересчитать, кто в себе сочетает всё это", - сказал агент.

В текущем сезоне российский хавбек столкнулся с дефицитом игровой практики - на его счету всего 7 матчей и 1 ассист.

Контракт Миранчука с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Не пропустите: Миранчук может в январе уйти в аренду из "Аталанты". | http://soccernews.ru
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