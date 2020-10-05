Алексей Миранчук номинирован на премию "Спортсмен года" журнала GQ

Журнал GQ объявил претендентов на премию в номинации "Спортсмен года".

За награду поборются футболист "Аталанты" Алексей Миранчук, боксер Александр Поветкин, хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, первая ракетка России, теннисист Даниил Медведев и трехкратный чемпион мира, гимнаст Никита Нагорный.

"После голов в ворота "Ювентуса" за главной звездой чемпионата России по футболу устроили охоту лучшие клубы Италии. Алексей, выигравший в России все, выбрал "Аталанту" Лишний раз о его силе говорит то, что "Локомотив" без Миранчука тут же превратился из лидера чемпионата в середняка", - говорится в описании к игроку.

Напомним, в летнее трансферное окно Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту", однако из-за травмы пока не дебютировал за новый клуб.

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