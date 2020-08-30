Алексей Миранчук обратился к болельщикам "Локомотива" в связи с уходом из клуба

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выступил с обращением к болельщикам московского клуба.

"На самом деле, не думал, что так будет волнительно все это говорить. Но знал, что хочу вас всех поблагодарить. Настал этот момент. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Выиграл все, что можно было. Я хочу поблагодарить всех вас, что всегда были рядом - в сложные, счастливые, во все. Но сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю это вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь! Увидимся! Вперед, "Локомотив"! - приводит слова Миранчука "Чемпионат".

В ближайшее время хавбек отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование в "Аталанте". Если все будет в порядке, хавбек подпишет с итальянским клубом личный контракт. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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