Алексей Миранчук остался в запасе на матч ЛЧ "Аталанты" с "Аяксом"

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Алексей Миранчук остался в запасе на матч ЛЧ "Аталанты" с "Аяксом"

Тренерские штабы "Аталанты" и "Аякса" огласили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Российский хавбек Алексей Миранчук остался в запасе.

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимшити, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Иличич, Гомес, Сапата.

Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Малиновский, Миранчук, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери, Траоре.

"Аякс": Онана, Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико, Классен, Тадич, Гравенберх, Антони, Траоре, Нерес.

Запасные: Стекеленбург, Схерпен, Альварес, Клайбер, Промес, Эккеленкамп, Лабиад, Мартинес, Броббей.

Встреча команд состоится сегодня, 27 октября, в Италии. Начало - в 23:00 (мск).

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