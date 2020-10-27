Алексей Миранчук остался в запасе на матч ЛЧ "Аталанты" с "Аяксом"
Тренерские штабы "Аталанты" и "Аякса" огласили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Российский хавбек Алексей Миранчук остался в запасе.
"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимшити, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Иличич, Гомес, Сапата.
Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Малиновский, Миранчук, Мохика, Депаоли, Пессина, Руджери, Траоре.
"Аякс": Онана, Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико, Классен, Тадич, Гравенберх, Антони, Траоре, Нерес.
Запасные: Стекеленбург, Схерпен, Альварес, Клайбер, Промес, Эккеленкамп, Лабиад, Мартинес, Броббей.
Встреча команд состоится сегодня, 27 октября, в Италии. Начало - в 23:00 (мск).
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