Алексей Миранчук отреагировал на информацию о возможном переходе в "Зенит"
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в Россию и перейти в петербургский "Зенит".
"Мне здесь все нравится, я начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки, после работы. Конечно, у меня есть амбиции. Я хочу больше играть, хочу помогать ребятам, давать результат какой-то. Тоже этого очень хочу, я спортсмен, футболист, это у каждого есть внутри. Но я понял, что здесь надо работать. Терпение – и все придет, все будет хорошо. Я в это верю и смотрю в будущее с позитивом. Я на 100 процентов остаюсь в Бергамо", - сказал Миранчук на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.
25-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.
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