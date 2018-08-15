Алексей Миранчук поделился мнением о переходе Головина в "Монако"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился мнением о переходе Александра Головина из ЦСКА в "Монако".

"По моему мнению, он принял правильное решение, выбрав для продолжения своей карьеры монегасков, так как это был для него самый подходящий вариант. Рад за Александра и желаю ему как можно меньше травм и показать себя с лучшей стороны в новой команде" - сказал Миранчук.

Напомним, что "Монако" купил Головина за 30 миллионов евро. Однако дебют 22-летнего россиянина отложен из-за его травмы.

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