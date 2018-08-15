Алексей Миранчук поделился мнением о переходе Головина в "Монако"

Теги алексей миранчукалександр головинлокомотив москвамонако

Алексей Миранчук поделился мнением о переходе Головина в "Монако"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился мнением о переходе Александра Головина из ЦСКА в "Монако".

"По моему мнению, он принял правильное решение, выбрав для продолжения своей карьеры монегасков, так как это был для него самый подходящий вариант. Рад за Александра и желаю ему как можно меньше травм и показать себя с лучшей стороны в новой команде" - сказал Миранчук.

Напомним, что "Монако" купил Головина за 30 миллионов евро. Однако дебют 22-летнего россиянина отложен из-за его травмы. 

Не пропустите: Алексей Миранчук назвал лучшего форварда России. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 3 7
2 Оренбург 3 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов