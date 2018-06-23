Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча с Уругваем

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Уругвая.

"Главное - не пропустить от Уругвая. У них хорошая пара центральных защитников, но мы будем атаковать не по одному, а командой. У них тоже не два игрока обороняется. Можно взламывать. С Уругваем будем отталкиваться от своей игры - как всегда" - сказал Миранчук.

Напомним, что матч Россия - Уругвай состоится 25 июня в Самаре.

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