Алексей Миранчук показал фото из спортзала

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Алексей Миранчук показал фото из спортзала

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук выложил новый снимок в сторис инстаграма.

25-летний футболист показал, как готовится к новому сезону, занимаясь в тренажёрном зале.

Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года, сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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