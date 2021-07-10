Алексей Миранчук показал фото из спортзала
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук выложил новый снимок в сторис инстаграма.
25-летний футболист показал, как готовится к новому сезону, занимаясь в тренажёрном зале.
Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года, сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: В "Аталанте" прокомментировали ситуацию с солидарными выплатами "Спартаку" за воспитание Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Тренер "Ахмата" рассказал, чем будет заниматься Яя Туре в клубе
-
Президент "Атлетико" высказался о возможном возвращении Гризманна
-
Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции
-
"Арсенал" купил защитника "Бенфики"
-
Лунев прокомментировал свой переход в "Байер"
-
Алексей Миранчук показал фото из спортзала
-
"Зенит" нацелился на защитника сборной Германии
-
Месси опубликовал фотографию сборной Аргентины в преддверии финала Кубка Америки
-
"Нижний Новгород" усилился аргентинским защитником
-
"Бавария" хочет купить вингера ПСВ
-
Виктор Гусев составил символическую сборную Евро-2020
-
"Байер" подтвердил переход Лунева
-
"Хетафе" выкупил Аленью у "Барселоны"
-
СМИ узнали о возможном уголовном наказании Промеса в Нидерландах
-
Генич высказался о том, что большинство игроков сборной России не попрощались публично с Черчесовым
-
"Манчестер Юнайтед" отправил в аренду вингера Чонга
-
Агент Гурцкая связал отставку Черчесова с влиянием Кремля
-
"Барселона" и "Атлетико" обсуждают громкий обмен игроками
-
Защитник "Шахтёра" Кривцов поделился мнением о Зеленском
-
Сборная Колумбии - бронзовый призёр Кубка Америки-2021
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17