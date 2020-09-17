Алексей Миранчук показал фотографию с командного ужина "Аталанты"

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Алексей Миранчук показал фотографию с командного ужина "Аталанты"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук поделился фотографией с командного ужина итальянского клуба.

"Ужин с командой", – написал футболист в сториз своего Instagram.

24-летний Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в начале сентября за 14,5 миллионов евро. Хавбек подписал с клубом из Бергамо контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач.

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