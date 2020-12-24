Алексей Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Болоньей"

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Алексей Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Болоньей"

Издание Gazzetta dello Sport выставило российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку самую низкую оценку в его команде за матч 14-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (2:2).

Миранчук отыграл весь второй тайм и получил оценку 5,0. "Призрак на поле", - так назвали россиянина журналисты. В матче 12-го тура Серии А с "Ювентусом" (1:1) Миранчук вышел на поле на 71-й минуте и также получил оценку 5,0. За матч 13-го тура с "Ромой" (4:1) хавбек не получил оценки, отыграв 10 минут.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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