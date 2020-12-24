Алексей Миранчук получил худшую оценку в составе "Аталанты" за матч с "Болоньей"
Издание Gazzetta dello Sport выставило российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку самую низкую оценку в его команде за матч 14-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (2:2).
Миранчук отыграл весь второй тайм и получил оценку 5,0. "Призрак на поле", - так назвали россиянина журналисты. В матче 12-го тура Серии А с "Ювентусом" (1:1) Миранчук вышел на поле на 71-й минуте и также получил оценку 5,0. За матч 13-го тура с "Ромой" (4:1) хавбек не получил оценки, отыграв 10 минут.
В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Миранчук прокомментировал разгромную победу "Аталанты" над "Ромой". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
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|36
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|Болонья
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|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
|28
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|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17