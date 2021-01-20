Алексей Миранчук получил одну из худших оценок из полевых игроков "Аталанты" за матч с "Удинезе"

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Алексей Миранчук получил одну из худших оценок из полевых игроков "Аталанты" за матч с "Удинезе"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук неудачно сыграл в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии с "Удинезе".

Россиянин вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и был заменен на 58-й минуте. Портал Whoscored поставил Миранчуку оценку 6,2, что является одной из худших оценок среди полевых игроков "Аталанты". Хуже сыграли только голкипер Пьерлуиджи Голлини (6,0) и полузащитник Ханс Хатебур (6,1).

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 13 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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