Алексей Миранчук помог девочке с мышечной атрофией

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук в инстаграме сообщил, что помог девочке из Осетии Арнелле Персаевой, которой диагностировали спинальную мышечную атрофию.

"Дорогие друзья, мы принимаем участие в эстафете добра, которую нам передал игрок ФК "Динамо" Кирилл Панченко в поддержку маленькой девочки Арнеллы Персаевой, которая нуждается в лечении. Сейчас хотим передать эту эстафету ребятам - Артёму Калайджяну и Антону Телякову. На втором фото я прикрепил реквизиты для тех, кто тоже хочет помочь", - написал Миранчук.

Ранее экс-игроки "Анжи" Роберто Карлос и Самюэль Это'О сообщили, что экс-голкипер сборной России Владимир Габулов попросил их помочь девочке из Осетии. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин перечислил 1 млн рублей в помощь Арнеллы и призвал всех финансово помочь.

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