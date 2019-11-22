Алексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания

Теги ювентуслокомотив москваалексей миранчук

Алексей Миранчук попал на обложку известного итальянского издания

Итальянская пресса продолжает активно обсуждать возможный трансфер в "Ювентус" полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

К примеру, авторитетное туринское издание Tuttosport поместило на обложку номера фото российского хавбека.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" уже договорился о переходе Миранчука примерно за 40 миллионов евро, однако позднее стало известно, что клубы ещё не достигли окончательной договорённости.

Не пропустите: "Ювентус" пока не договорился о трансфере Миранчука, за него борются ещё два клуба Серии А. | http://soccernews.ru
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