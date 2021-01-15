Алексей Миранчук попал в тройку лучших игроков матча "Аталанта" - "Кальяри" по версии La Gazzetta dello Sport

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук включён в число лучших игроков матча 1/8 финала Кубка Италии против "Кальяри" (3:1).

Россиянин получил оценку 8,0 от авторитетного издания La Gazzetta dello Sport.

Аналогично итальянская газета оценила игру Робина Госенса и Луиса Муриэля.

Напомним, что Миранчук открыл счёт в матче с "Кальяри", он вышел в стартовом составе и был заменён в середине второго тайма.

Не пропустите: Сёмин оценил дебют Миранчука в стартовом составе "Аталанты". | http://soccernews.ru