Алексей Миранчук попал в тройку лучших игроков матча "Аталанта" - "Кальяри" по версии La Gazzetta dello Sport
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук включён в число лучших игроков матча 1/8 финала Кубка Италии против "Кальяри" (3:1).
Россиянин получил оценку 8,0 от авторитетного издания La Gazzetta dello Sport.
Аналогично итальянская газета оценила игру Робина Госенса и Луиса Муриэля.
Напомним, что Миранчук открыл счёт в матче с "Кальяри", он вышел в стартовом составе и был заменён в середине второго тайма.
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