Алексей Миранчук попал в тройку лучших игроков матча "Аталанта" - "Кальяри" по версии La Gazzetta dello Sport

Теги аталантакальяриалексей миранчукробин госенслуис муриэль

Алексей Миранчук попал в тройку лучших игроков матча "Аталанта" - "Кальяри" по версии La Gazzetta dello Sport

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук включён в число лучших игроков матча 1/8 финала Кубка Италии против "Кальяри" (3:1).

Россиянин получил оценку 8,0 от авторитетного издания La Gazzetta dello Sport.

Аналогично итальянская газета оценила игру Робина Госенса и Луиса Муриэля

Напомним, что Миранчук открыл счёт в матче с "Кальяри", он вышел в стартовом составе и был заменён в середине второго тайма.

Не пропустите: Сёмин оценил дебют Миранчука в стартовом составе "Аталанты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная России выбрала место проведения игры со Словенией

Сборная России выбрала место проведения игры со Словенией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов