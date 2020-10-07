Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на Лигу Чемпионов

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Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на Лигу Чемпионов

Пресс-служба итальянской "Аталанты" огласила заявку на групповой этап Лиги Чемпионов сезона-2020/2021.

В заявочный список вошел российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешел в клуб из Бергамо несколько недель назад за 14,5 миллионов евро.

"Аталанта" в группе Лиги Чемпионов сыграет с "Ливерпулем", "Аяксом" и "Мидтъюлландом".

Полностью заявка "Аталанты" выглядит так:

Вратари: Пьерлуиджи Голлини, Марко Карнезекки, Марко Спортьелло, Франческо Росси;

Защитники: Рафаэл Толои, Маттиа Кальдара, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Гимшити, Ханс Хатебур, Робин Гозенс, Кристиано Пиччини, Фабио Депаоли, Хоан Мохика;

Полузащитники: Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Маттео Пессина, Руслан Малиновский, Алехандро Гомес;

Нападающие: Йосип Иличич, Кристиан Сапата, Луис Муриэль, Алексей Миранчук, Сам Ламмерс.

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