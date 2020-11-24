Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Ливерпулем"

Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук вошел в заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

Пресс-служба клуба сообщила, что футболист вместе с командой отправился в Англию.

Матч 4-го тур а группового этапа "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится завтра, 25 ноября.

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