Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Ливерпулем"

Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук вошел в заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

Пресс-служба клуба сообщила, что футболист вместе с командой отправился в Англию.

I convocati per #LiverpoolAtalanta!

✈️ Our travelling squad for Liverpool!#UCL #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/Zyw8gdeEhw