Алексей Миранчук попал в заявку "Аталанты" на матч с "Ливерпулем"
Российский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук вошел в заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".
Пресс-служба клуба сообщила, что футболист вместе с командой отправился в Англию.
I convocati per #LiverpoolAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 24, 2020
✈️ Our travelling squad for Liverpool!#UCL #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/Zyw8gdeEhw
Матч 4-го тур а группового этапа "Ливерпуль" - "Аталанта" состоится завтра, 25 ноября.
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