Алексей Миранчук попрощался с фанатами "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук сообщил, что он уходит из московского клуба.
Футболист попрощался с фанатами по окончании матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (0:0). В ближайшее время хавбек перейдет в бергамскую "Аталанту", которая заплатит за него около 15 миллионов евро.
24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за московский клуб он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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