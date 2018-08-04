Алексей Миранчук: "Пора разрывать соперников"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук высказался в преддверии матча второго тура чемпионата России против "Спартака".

"Приложим все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Дерби - всегда особенный матч! Пора брать себя в руки, вкатываться в сезон и разрывать соперников. Ждём в Черкизово горячий футбол и горячую атмосферу" - цитирует Миранчука официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru