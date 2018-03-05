Алексей Миранчук: "После матча Семин назвал Игнатьева СуперВладом"

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Алексей Миранчук: "После матча Семин назвал Игнатьева СуперВладом"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал ничью со "Спартаком" (0:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

"Можно ли поздравить "Локомотив" с ничьей? Сложно сказать. Мы всегда выходим, чтобы победить, а не чтобы не проиграть. Сегодня матч закончился вничью. Погодные условия были не идеальными, но "Спартак" играл на том же поле по такой же погоде.

Что сказали Игнатьеву после матча? Семин назвал его СуперВладом. Игнатьев сегодня сделал чуть больше, чем остальная команда. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые пришли на футбол в такую погоду", - приводит слова Миранчука официальный сайт клуба.

Напомним, что в конце первого тайма Владислав Игнатьев выбил мяч из пустых ворот "Локомотива".

Не пропустите: "Локомотив" - "Спартак" - 0:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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