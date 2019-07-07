Алексей Миранчук: "Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победного матча с "Зенитом" в рамках Суперкубка России рассказал, что думает о встрече.
Футболист в этом матче оформил дубль.
"Круто, что выиграли Суперкубок. Это всегда круто. Меня поддерживали семья, родители. Близкие и друзья всегда рядом, стараются поддерживать.
Никого не буду выделять. Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде", - сказал Миранчук.
Отметим, что в твиттере "Локомотива" написали о том, что 23-летний футболист стал лучшим игроком "железнодорожников" в этой встрече.
Не пропустите: "Крылья Советов" обыграли "Целе" в контрольном матче| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 6 июля
-
ЮАР в матче 1/8 финала Кубка Африки обыграл сборную Египта
-
Сборная Аргентины обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
-
Алексей Миранчук: "Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде"
-
Защитник "Локомотива" Ротенберг заявил, что Семин мифический человек
-
Боярский: "Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд"
-
1
Месси был удален в матче Кубка Америки Аргентины с Чили
-
Санчес был травмирован в матче с Аргентиной
-
"Локомотив" выиграл Суперкубок России. Лучшие фотографии
-
Семин: "Зенит" сегодня очень сильно укомплектован, это очень сильная команда"
-
Джорджевич: "Обидно, что, как только я вышел на поле, "Локо" сразу два забил"
-
Семак - о трансфере Сутормина: "Это все домыслы"
-
"Локомотив" опубликовал победное видео из раздевалки
-
Семак прокомментировал поражение в матче за Суперкубок России с "Локомотивом"
-
Месси и Санчес - в старте на матч сборных Аргентины с Чили
-
Бекао перешел в "Удинезе"
-
"Крылья Советов" обыграли "Целе" в контрольном матче
-
1
Нигерия обыграла Камерун и вышла в 1/4 финала Кубка Африки
-
"Локомотив" обыграл "Зенит" и выиграл Суперкубок России
-
Гризманн сообщил, что не будет больше тренироваться в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20