Алексей Миранчук: "Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде"

Теги локомотив москваалексей миранчук

Алексей Миранчук: "Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победного матча с "Зенитом" в рамках Суперкубка России рассказал, что думает о встрече.

Футболист в этом матче оформил дубль.

"Круто, что выиграли Суперкубок. Это всегда круто. Меня поддерживали семья, родители. Близкие и друзья всегда рядом, стараются поддерживать.

Никого не буду выделять. Посвящаю дубль всем своим близким, друзьям, партнерам по команде", - сказал Миранчук.

Отметим, что в твиттере "Локомотива" написали о том, что 23-летний футболист стал лучшим игроком "железнодорожников" в этой встрече.

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