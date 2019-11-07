Алексей Миранчук повторил достижение Роналду

Полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку удалось повторить достижение, установленное пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Хавбек "железнодорожников" стал вторым после португальца игроком, забившим "Ювентусу" в Лиге Чемпионов в домашнем и гостевом матчах.

Роналду удалось сделать подобное в составе мадридского "Реала", а Миранчук повторил рекорд звёздного коллеги в текущем розыгрыше ЛЧ.

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