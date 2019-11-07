Алексей Миранчук повторил достижение Роналду

Теги криштиану роналдуювентусалексей миранчуклокомотив москвастатистикареал мадрид

Алексей Миранчук повторил достижение Роналду

Полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку удалось повторить достижение, установленное пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Хавбек "железнодорожников" стал вторым после португальца игроком, забившим "Ювентусу" в Лиге Чемпионов в домашнем и гостевом матчах.

Роналду удалось сделать подобное в составе мадридского "Реала", а Миранчук повторил рекорд звёздного коллеги в текущем розыгрыше ЛЧ.

Не пропустите: Семин высказался об ошибке Гильерме. | http://soccernews.ru  
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020

Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино в квалификации Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов