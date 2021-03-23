Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России

Фото твиттер сборной России

На Мальту прилетел полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

25-летний футболист прибыл в островное государство, чтобы присоединиться к сборной России.

В среду, 24 марта, россиянине сыграют с мальтийцами в рамках квалификации ЧМ-2022.

Помимо этого матча подопечные Станислава Черчесова в марте встретятся со Словенией дома и Словакией на выезде.

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