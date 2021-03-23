Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России
На Мальту прилетел полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.
25-летний футболист прибыл в островное государство, чтобы присоединиться к сборной России.
В среду, 24 марта, россиянине сыграют с мальтийцами в рамках квалификации ЧМ-2022.
Помимо этого матча подопечные Станислава Черчесова в марте встретятся со Словенией дома и Словакией на выезде.
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|6
|5
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|Норвегия
|6
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|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
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|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
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|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
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|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
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|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
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|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
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|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
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|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
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|4
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|6
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|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3