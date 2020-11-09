Алексей Миранчук прибыл в сборную России и сфотографировался с братом

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Алексей Миранчук прибыл в сборную России и сфотографировался с братом

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России, где встретился с братом Антоном.

Отметим, несколько дней назад Алексей дебютировал в Серии А, отметившись голом в своем первом матче чемпионата. Точный удар Миранчука спас "Аталанту" от поражения в игре с "Интером" (1:1).

Напомним, футболист перешел в итальянский клуб из "Локомотива" в начале сентября этого года.

А еще: Тренер "Аталанты" Гасперини высоко отозвался о Миранчуке| http://soccernews.ru
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