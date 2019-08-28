Алексей Миранчук - приоритетная цель "Зенита"
"Зенит" продолжает проявлять интерес к игрокам "Локомотива" Алексею и Антону Миранчукам. Однако футболисты не намерены покидать московский клуб. Об этом сообщает РБК.
Стоит отметить, что в приоритете у петербургского клуба - Алексей.
"Еще несколько лет назад Алексея и его брата Антона пытались переманить «Зенит» и "Спартак", но договориться клубы не сумели.
Алексей не заинтересован в уходе в другой российский клуб. Только в Европу, о чем они с братом неоднократно говорили", - сказал источник в "Локомотиве".
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали за Алексея около 20 миллионов евро, однако "Локомотив" отклонил это предложение.
У "Зенита" и "Локомотива" после 7-ми туров РПЛ по 14 баллов.
А еще: Семин рассказал, что думает о возможном уходе из команды братьев Миранчуков| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
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|Спартак Москва
|7
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|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Рубин
|7
|10
|11
|Динамо Москва
|7
|8
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|7
|3
|16
|Оренбург
|7
|2