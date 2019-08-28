Алексей Миранчук - приоритетная цель "Зенита"

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Алексей Миранчук - приоритетная цель "Зенита"

"Зенит" продолжает проявлять интерес к игрокам "Локомотива" Алексею и Антону Миранчукам. Однако футболисты не намерены покидать московский клуб. Об этом сообщает РБК.

Стоит отметить, что в приоритете у петербургского клуба - Алексей.

"Еще несколько лет назад Алексея и его брата Антона пытались переманить «Зенит» и "Спартак", но договориться клубы не сумели.

Алексей не заинтересован в уходе в другой российский клуб. Только в Европу, о чем они с братом неоднократно говорили", - сказал источник в "Локомотиве".

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали за Алексея около 20 миллионов евро, однако "Локомотив" отклонил это предложение.

У "Зенита" и "Локомотива" после 7-ми туров РПЛ по 14 баллов.

А еще: Семин рассказал, что думает о возможном уходе из команды братьев Миранчуков| http://soccernews.ru
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