Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе

Болельщики выбрали российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком "Аталанты" по итогам января.

25-летний футболист получил феноменальную поддержку в финальном опросе - 84,2%.

Возможно, такая уверенная победа Миранчука в голосовании связана с призывом паблика ВГИК помочь хавбеку.

В январе россиянин сыграл за "Аталанту" 8 матчей и забил 2 гола.

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