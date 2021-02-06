Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе

Теги алексей миранчукаталанта

Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Аталанты" в январе

Болельщики выбрали российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком "Аталанты" по итогам января.

25-летний футболист получил феноменальную поддержку в финальном опросе - 84,2%.

Возможно, такая уверенная победа Миранчука в голосовании связана с призывом паблика ВГИК помочь хавбеку.

В январе россиянин сыграл за "Аталанту" 8 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Евсеев посоветовал Алексею Миранчуку брать пример с Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сочи" интересуется нападающим "Зенита"

"Сочи" интересуется нападающим "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов