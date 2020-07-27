Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в июле

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук стал лучшим игроком команды в июле. Об этом сообщает пресс-служба "железнодорожников".

За Миранчука проголосовало 77,5% опрошенных. В июле футболист провел 5 матчей в РПЛ, отметившись 3 голами. Полузащитник стал лучшим игроком второй месяц подряд.

Алексей Миранчук – лучший игрок «Локо» в июле по мнению болельщиков



Лёша показал отличную игру после рестарта @premierliga и второй раз подряд признаётся лучшим



➡ https://t.co/ETbpSeBQ43#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/HNK2CWMElP — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 27, 2020

На втором месте расположился Джефферсон Фарфан - 8,7%. Третьим стал - Мурило - 7%.

По итогам завершившегося сезона "Локомотив" занял 2 место в РПЛ и выступит в групповом этапе Лиги Чемпионов.

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