Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в июле

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Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в июле

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук стал лучшим игроком команды в июле. Об этом сообщает пресс-служба "железнодорожников".

За Миранчука проголосовало 77,5% опрошенных. В июле футболист провел 5 матчей в РПЛ, отметившись 3 голами. Полузащитник стал лучшим игроком второй месяц подряд.

На втором месте расположился Джефферсон Фарфан - 8,7%. Третьим стал - Мурило - 7%.

По итогам завершившегося сезона "Локомотив" занял 2 место в РПЛ и выступит в групповом этапе Лиги Чемпионов.

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