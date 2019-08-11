Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча "Локомотив" - "Урал"

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Алексей Миранчук признан лучшим игроком матча "Локомотив" - "Урал"

В матче 5-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Урал" лучшим игроком был признан хавбек московской команды Алексей Миранчук. Об этом сообщает 

В этой встрече "Локомотив" забил четыре гола. Миранчук отметился ассистом и голом.

"Вся команда была хороша, порадовали болельщиков. Это была та игра, когда все проходило, поймали кураж. Главное - три очка, принесли радость и эмоции. С первых минут втягивались, потом сделали выводы и показали, что мы - домашняя команда", - прокомментировал матч Миранчук.

А еще: "Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ | http://soccernews.ru
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