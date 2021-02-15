Алексей Миранчук пробует силы в искусстве

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Алексей Миранчук пробует силы в искусствеРоссийский хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук в своем Инстаграм разместил новую "сториз". В ней футболист выставляет на аукцион картину. Нарисовал ли он ее сам или подрабатывает арт-диллером, не известно.

"Стартовая цена — 10 тысяч долларов", — написал Миранчук.


Напомним, 25-летний россиянин перешел в "Аталанту" в августе 2020 года из "Локомотива".

В сезоне 2020/2021 полузащитник провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Читать также: Аршавин высказался о влиянии Миранчука на игру "Аталанты" | http://soccernews.ru
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