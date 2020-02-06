Алексей Миранчук прокомментировал переход Смолова в "Сельту"

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Алексей Миранчук прокомментировал переход Смолова в "Сельту"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук поделился мыслями о трансфере своего партнёра по команде Фёдора Смолова в "Сельту".

"Смолов пока не успел ничего рассказать про Испанию. Он совсем недавно перешёл. Пройдёт немного времени - спишемся, созвонимся. Уже поздравили его с дебютом. Стал ли его переход сюрпризом? Федька умеет удивлять, да", - цитирует Миранчука официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова до конца текущего сезона, предположительно, с правом выкупа.

Россиянин уже дебютировал за новую команду, проведя около 17 минут в субботнем матче с "Валенсией".

Не пропустите: В Испании Смолову напомнили о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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