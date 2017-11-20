Алексей Миранчук прокомментировал свое включение в команду лучших молодых игроков планеты от Месси

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал свое включение в команду лучших молодых игроков планеты, которую составил форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

"Я вхожу в команду Месси, составленную из перспективных молодых игроков со всего мира? Честно говоря, не думаю, что Месси наизусть знает всех игроков, его соцсети наверняка ведут медиаменеджеры, да и у него самого забот хватает, просто не до этого", - цитирует 22-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, вчера гол Алексея Миранчука принес победу "Локомотиву" над "Анжи". | soccernews.ru