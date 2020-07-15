Алексей Миранчук прокомментировал трансферные слухи
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук высказался по поводу трансферных слухов.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Ювентус".
"Стал меньше следить за трансферными новостями. Стал отдаленнее от этого всего. Но, конечно, до меня доходят все эти новости. В целом в России мало наших игроков, которые уезжают за границу. Поэтому интересы и предложения вызывают у нас такой ажиотаж.
Пару дней назад разговаривал с Федей (Смоловым). Он сказал, что готов подсказать мне. Пока ничего не конкретизировали.
Я хотел бы играть за границей, получается, я сам себе противоречу? Сейчас у меня контракт, не хочу загадывать на будущее. Как срастется - уеду. Нет - буду расти здесь", - цитирует футболиста "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что спортивный директор "Ювентуса" четыре часа вёл переговоры с агентом Алексея Миранчука в Милане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17