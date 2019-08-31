Алексей Миранчук пропустит ближайшие матчи сборной России. Вместо него вызван Камболов

Теги локомотив москваалексей миранчукроссиятравмыруслан камболов

Алексей Миранчук пропустит ближайшие матчи сборной России. Вместо него вызван Камболов

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук травмировался в игре РПЛ против "Ростова" (1:2).

Сообщается, что у футболиста выявили повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления составят три недели.

Таким образом, Миранчук не поможет сборной России в играх с Шотландией и Казахстаном. В заявке его заменит хавбек "Краснодара" Руслан Камболов.

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