Алексей Миранчук пропустит ближайшие матчи сборной России. Вместо него вызван Камболов
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук травмировался в игре РПЛ против "Ростова" (1:2).
Сообщается, что у футболиста выявили повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления составят три недели.
Таким образом, Миранчук не поможет сборной России в играх с Шотландией и Казахстаном. В заявке его заменит хавбек "Краснодара" Руслан Камболов.
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|8
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