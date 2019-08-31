Алексей Миранчук пропустит ближайшие матчи сборной России. Вместо него вызван Камболов

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук травмировался в игре РПЛ против "Ростова" (1:2).

Сообщается, что у футболиста выявили повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления составят три недели.

Таким образом, Миранчук не поможет сборной России в играх с Шотландией и Казахстаном. В заявке его заменит хавбек "Краснодара" Руслан Камболов.

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