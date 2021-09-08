Алексей Миранчук пропустит матч со Словакией

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук не сыграет в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.

Футболист получил желтую карточку в поединке 6-го тура с Мальтой и это предупреждение стало для него вторым в отборочном цикле. Таким образом, хавбек получил одноматчевую дисквалификацию.

25-летний Миранчук в отборе ЧМ-2022 провел шесть матчей и отдал одну результативную передачу.

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