Алексей Миранчук проведет тренировки в рамках домашнего проекта Adidas

Игрок сборной России Алексей Миранчук завтра, 4 апреля, проведет тренировку в рамках проекта adidas #hometeam.

В данном проекте принимают участия спортсмены, амбассадоры и локальные коммьюнити, которые проводят тренировки, мастерклассы, вебинары и интервью.

Тренировка Миранчука начнется в 16:00 (мск).

В среду, 8 апреля, впервые пройдет футбольный фристайл баттл совместно с Игорем Олейником, профессиональным футбольным фристайлером.

Напоним, все спортивные мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.

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