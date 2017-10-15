Алексей Миранчук провел 100 матчей за "Локомотив" в РФПЛ

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Алексей Миранчук провел 100 матчей за "Локомотив" в РФПЛ

В матче 13-го тура чемпионата России "Локомотив" на выезде проиграл "Уфе" со счетом (0:1).

Этот матч стал сотым для полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в Премьер-лиге.

Стоит отметить, что 21-летний Миранчук провел первый матч в РФПЛ 20 апреля 2013 года. В 100 матчах за "Локо" хавбек забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.

Не пропустите: "Уфа" - "Локомотив" - 1:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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