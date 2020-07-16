Алексей Миранчук провёл интересную аналогию со сравнениями Роналду и Месси

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Алексей Миранчук провёл интересную аналогию со сравнениями Роналду и Месси

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук оригинально ответил на вопрос о важности дружбы и любви.

"Мужскую дружбу и любовь к девушке нельзя поставить в один ряд. Это всё равно что спросить, кто лучше: Роналду или Месси?" - сказал 24-летний футболист.

В текущем сезоне хавбек провёл за "Локомотив" 30 матчей, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Существует вероятность, что этим летом Миранчук перейдёт в один их европейских клубов. Наиболее предметный интерес к нему проявляют в Италии.

35-летний Роналду и 33-летний Месси выиграли 11 "Золотых мячей" на двоих за последние 12 лет. На одну награду больше сейчас у аргентинца.

Не пропустите: Алексей Миранчук рассказал о своём самом большом страхе. | http://soccernews.ru
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