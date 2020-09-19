Алексей Миранчук рассказал о несостоявшихся переходах в "Рубин" и "Краснодар"

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Алексей Миранчук рассказал о несостоявшихся переходах в "Рубин" и "Краснодар"

Новичок "Аталанты" Алексей Миранчук рассказал, что мог оказаться в "Рубине" или "Краснодаре".

"Рубин"? Это был серьeзный шаг, нужно было принимать решение. Процентов на 80 всe было хорошо, однако потом мы отправились на сборы и я пообщался с Семиным. Была какая-то тревога. Семин поделился своим мнением,  а он много повидал, потому и не получилось. Когда всe выслушал, уже принял решение, что поступаю неправильно. Однако об этом точно не жалею. Что ни делается, всe к лучшему.

Я знал об интересе "Краснодара". Уверен, всe бы у меня срослось там. Однако когда здесь тебя любят и всe хорошо, не нужно никуда уходить. Это же плюс-минус одно и то же. А "Аталанта" - уже совсем другое дело", - заявил Миранчук.

Напомним, что в начале текущего месяца "Аталанта" приобрела Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро.

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