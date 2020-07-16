Алексей Миранчук рассказал о своём самом большом страхе

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук поведал, чего он больше всего боится.

"Больше всего боюсь змей! Прям брррр", - сказал 24-летний футболист.

В текущем сезоне хавбек провёл за "Локомотив" 30 матчей, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Существует вероятность, что этим летом Миранчук перейдёт в один их европейских клубов. Наиболее предметный интерес к нему проявляют в Италии.

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