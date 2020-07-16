Алексей Миранчук рассказал о своём самом большом страхе

Теги локомотив москваалексей миранчук

Алексей Миранчук рассказал о своём самом большом страхе

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук поведал, чего он больше всего боится.

"Больше всего боюсь змей! Прям брррр", - сказал 24-летний футболист.

В текущем сезоне хавбек провёл за "Локомотив" 30 матчей, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

Существует вероятность, что этим летом Миранчук перейдёт в один их европейских клубов. Наиболее предметный интерес к нему проявляют в Италии.

Не пропустите: "Локомотив" готов обменять Миранчука на Лаксальта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики "Спартака" обратились к президенту РФС Дюкову из-за судейства

Болельщики "Спартака" обратились к президенту РФС Дюкову из-за судейства

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов