Алексей Миранчук сфотографировался в форме нового клуба

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Алексей Миранчук сфотографировался в форме нового клуба

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук сфотографировался в форме бергамской "Аталанты".

"Леша Миранчук уже в цветах "Аталанты"!" — написал комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, чтобы завершить свой трансфер в итальянский клуб. "Аталанта" заплатит за 24-летнего футболиста 14,5 миллионов евро.

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