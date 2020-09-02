Алексей Миранчук сфотографировался в форме нового клуба
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук сфотографировался в форме бергамской "Аталанты".
"Леша Миранчук уже в цветах "Аталанты"!" — написал комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, чтобы завершить свой трансфер в итальянский клуб. "Аталанта" заплатит за 24-летнего футболиста 14,5 миллионов евро.
Не пропустите: Антон Миранчук высказался о переходе брата Алексея в "Аталанту". | http://soccernews.ru
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