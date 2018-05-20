Алексей Миранчук: "Широков - лучший игрок России XXI века? Есть те, кто наступает ему на пятки"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал громкие слова известного в прошлом футболиста Романа Широкова, назвавшего себя лучшим игроком России XXI века.

"Роман Широков назвал себя лучшим в России в XXI веке? Ничего не могу сказать. Это отличный игрок. Но есть ребята, которые наступают на пятки", - приводит слова 22-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, агент сделал важное заявление по будущему Фернандеша в "Локомотиве". | soccernews.ru